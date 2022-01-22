Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar güreşi ve off-road yarışları düzenlendi

KABADÜZ, ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "16. Çambaşı Kar Festivali" kapsamında kar güreşi ve off-road yarışları gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi iş birliğinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda organize edilen festival, halkoyunları gösterisiyle başladı.

Vatandaşların kemençe ve tulum eşliğinde kar üzerinde horon oynadığı alanda daha sonra tiyatrocular gösteri yaptı.

Kar güreşi ve off-road yarışları ise renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun yanı sıra farklı illerden gelen öğretim görevlileri de kardan çeşitli heykeller yaptı.

Katılımcılara patates, pancar turşusu, pancar çorbası, mısır ekmeği ve çay ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere, tabiat harikası yayladaki etkinliği yoğun katılım nedeniyle iki güne çıkardıklarını söyledi.

Güler, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Bugün bizler de Çambaşı'nda konaklayarak çoban ateşi yakacağız. İki gün boyunca gerçek anlamda bir festival gerçekleştireceğiz. Yarın da burada bir konserimiz olacak. Tüm hemşerilerimizi yarın Çambaşı Yaylası'na bekliyoruz." dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise güzel bir atmosferde yapılan festivale katılan herkese teşekkür etti.

Festival, yarın yapılacak çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.