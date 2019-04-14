Ordu Minibüs Fındık Bahçesine Yuvarlandı 7 Yaralı

Minibüs fındık bahçesine yuvarlandı 7 yaralı

Ordu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yaklaşık 15 metre yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde Ordu- Ulubey Karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet O. yönetimindeki 52 TA 458 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten fındık bahçesinde yuvarlandı. Sürücü Mehmet O. ve inşaat işçilerinin içinde olduğu minibüsteki 6 kişi yaralanarak araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ve çevredekilerin müdahalesiyle yaralılar minibüsten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA