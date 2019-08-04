Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmaları 10. yılında

Ordu'daki 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde 2010'dan beri yürütülen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesinde yer alan ve 3 yıl önce 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kaledeki kazı çalışmaları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt sorumluluğunda 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Prof. Dr. Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında onuncu yıl olduğunu belirterek, arkeoloji biliminin getirdiği bilinç ve titizlikle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Şimdiye kadar yürütülen kazı çalışmalarında kalenin yüzde 60'lık kısmını açığa çıkardıkları bilgisini veren Şenyurt, bu çalışmalar sırasında yardımcısı Doç. Dr. Atakan Akçay ile birlikte birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Kazıların şimdiye kadar gerek arkeoloji camiası gerekse de yöre halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Şenyurt, "Bakanlığımızın destekleriyle onuncu yılına girdiğimiz bu çalışmalar devam ediyor. 2016 yılında meşhur Ana Tanrıça Kibele heykelini bulduktan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi de bizleri maddi olarak destekledi. O yıldan bu yana da desteklerini alıyoruz." dedi.

Bu sene yürütülecek kazı çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığının 200 bin lira destek verdiğini kaydeden Şenyurt, "Bu sene biraz daha güçlü bir ekiple kazı çalışmalarına başladık. Yürüttüğümüz çalışmada kalenin kazılmamış kısımlarında da araştırmalarımıza devam edeceğiz. Kazı çalışmalarının en az 15 yıl daha süreceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Şenyurt, kazı çalışmaları sürerken bir yandan da çıkarılan tarihi eserlerin restore çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ordu Kurul Kalesi

Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, 2018'e kadar devam etti.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olarak bilinen ve 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitlerinin ve duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucunda MÖ 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı belirlendi.

Kalede, 2016'da yürütülen kazıda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen "Ana Tanrıça Kibele" heykeli, 2018 yılında ise üç farklı figürden oluşan heykeller bulundu.

Ordu'nun önemli turizm yerlerinden olan, çevresinde yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılan Kurul Kalesi'nin bulunduğu alanda, tarihi dehliz ve su sarnıcı da yer alıyor.

Kaynak: AA