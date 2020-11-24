Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
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Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

24.11.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:01
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

ORDU'da Kurul Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde 20'den fazla Yunan tanrılarından 'Dionysos'un büst ve maskları bulundu.

ORDU'da Kurul Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde 20'den fazla Yunan tanrılarından 'Dionysos'un büst ve maskları bulundu.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışmasında Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına da ulaşıldı. 'Kibele' heykelinin bulunmasının ardından Kurul Kalesi yerleşkesi, ziyaretçi akınına uğradı. Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılırken, kazılara da geçen kış döneminde ara verildi. 

KAZI ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLDÜBölgede 10 yıldır süren kazılar Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog olmak üzere 35 ekip tarafından yeniden başlatıldı. Bu yıl yapılan kazılarda en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kybele' heykeli ile 'Bereket Tanrıları Dionysos ve Pan' heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan 'Riton' bulundu.

Kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu.


Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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