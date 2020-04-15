ORDU Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktı Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktıORDU'nun Fatsa ilçesinde Tayfun Celep (23), 1993 model otomobilinin önüne koronavirüse dikkat çekmek için maske taktı.

Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Tayfun Celep (23), 1993 model otomobilinin önüne koronavirüse dikkat çekmek için maske taktı.

Fatsa'da yaşayan Tayfun Celep, koronavirüs salgınına rağmen maske takmayan vatandaşların dikkatini çekmek için arkadaşı Bahadır Kocatürk ile ilginç bir yöntem uyguladı. İkili terzide özel diktirdikleri maskeyi 1993 model otomobilin önüne taktı. Maskeli otomobil ilgi çekti.

'HALEN MASKE TAKMAYANLAR VAR'

Koronavirüs salgınına karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Bahadır Kocatürk, 'Bu süreçte maske takmayan vatandaşlarımıza örnek olmak istedik ve aracımıza maske takmaya karar verdik. Bu salgını önlemek elimizde, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız ve çıkınca da mutlaka maskemizi takmalıyız. Ancak uyarılara rağmen birçok vatandaşımız halen maske kullanmıyor ya da temizlik kurallarını ihlal ediyor. Lütfen kurallara uyalımö dedi.

Kaynak: DHA