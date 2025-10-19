Haberler

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin 20 Ekim Pazartesi yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yoğun sağanak yağış bekleniyor Peki, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin 20 Ekim Pazartesi yarın okullar tatil mi?

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde beklenen yoğun kar ve sert soğuklar, öğrenciler ve veliler arasında "yarın okullar açılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahminleri ve bölgesel raporlar, tatil kararının ne olacağı konusundaki merakı daha da artırıyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin 20 Ekim Pazartesi yarın okullar tatil mi?

BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yoğun sağanak bekleniyor. Ayrıca gün ilerledikçe Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey bölgelerinde de yağışların etkili olması öngörülüyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi riskler nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

ORDU, GİRESUN, TRABZON, RİZE, ARTVİN'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre şu ana kadar resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Vatandaşlar, gelişmeleri ve olası duyuruları takip etmeye devam etmeli.

KARADENİZ'DE PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLAR SÜRECEK

20 Ekim Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su taşkını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Osman DEMİR
