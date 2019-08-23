Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu

23.08.2019 21:40

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün etkili olan sağanak yağmurun Ünye, İkizce, Perşembe, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Ulubey ve Korgan ilçelerinde etkili olarak, bazı olumsuzluklara neden olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Ünye ilçesinde metrekareye 109 kilogramı bulan kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Akkuş ilçesinin bazı mahallelerinde evlerde hasar oluştuğu, su baskınları yaşandığı, araçta insanların mahsur kaldığı, bazı yollarda hasar oluştuğu, ekiplerin müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Kabataş ilçesinde heyelan nedeniyle 6 binanın geçici olarak boşaltıldığı belirtilen açıklamada, "Şifasuyu Mahallesi, Gülbahçe Kümeevlerinde, 2012 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle 4 konut boşaltılmış ve afete maruz bölge kararı alınmıştı. 2019 yılında yapılan incelemede; alanda bulunan heyelanın genişlediği belirlenmiş olup, 6 bina geçici olarak boşaltılmıştır. AFAD teknik elemanlarınca yapılan incelemede, söz konusu binaların genel hayata etkililik oluru kapsamında nakledilmesine karar verilmiş olup, afete maruz bölge sınırları genişletilecektir. Kabataş Belediyesince binalar boşaltılmıştır" denildi. Ulubey ilçesinde de toprak kayması sonucu yola devrilen ağaçlar ve suların taşması sonucu kapanan yollara ekiplerin müdahale ettiği açıklandı. Karayolları ekiplerince, gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "İkizce Yoğunoluk, Kocaman rampasında yola gelen malzemeler temizlenmiş, uçan bölümler ile ilgili ilk müdahale ve temizlik çalışmaları yapılmış, yol ulaşıma açılmıştır. Gölköy Damarlı yolu Sarpdere mevkisinde yola gelen heyelan temizlenmiştir. Dokuzdolambaç-Gürgentepe arasındaki yola gelen serbest malzemelerin temizlik işlemleri yapılmıştır. Aşırı yağışlar nedeniyle 110 itfaiye ihbar hattına gelen toplam 26 ihbardan, 23'ü su baskını, 3'ü ise mahsur kalma olayıdır. Ordu Büyükşehir Belediyesince, gelen ihbarların tamamına müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Yağış nedeniyle Akkuş ilçesinde 4, Ünye ilçesinde de 6 mahallede elektrik arızası olduğu aktarılan açıklamada, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından yaşanan kuvvetli yağış ve fırtınadan dolayı meydana gelebilecek olumsuzlara karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda ilgili tüm kurumlara talimat verildiği, oluşan hasarın da süratle giderileceği ve AFAD, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, DSİ, karayolları, YEDAŞ gibi kurumların tüm imkanlarının seferber edildiğine dikkat çekildi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA