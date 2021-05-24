Ordu'daki 'Millet Bahçesi' projesi alanına 20 bin kapasiteli cami önerisi

Ordu'da, geçen yıl kentsel dönüşüme açılan ve Millet Bahçesi projesinin yer aldığı alan içerisinde, toplamda 20 bin kişi kapasiteli 'Selatin Cami ve Külliyesi'nin yapılabileceği bildirildi.

Ordu'da, geçen yıl kentsel dönüşüme açılan ve Millet Bahçesi projesinin yer aldığı alan içerisinde, toplamda 20 bin kişi kapasiteli 'Selatin Cami ve Külliyesi'nin yapılabileceği bildirildi.

Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da, 2020 Ocak ayı itibariyle başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, mevcut stadyumun (19 Eylül Stadyumu) olduğu alan ve çevresi kentsel dönüşüm projesi içerisine girdi. Stadyumu ve yan çevresindeki alanlarla birlikte yaklaşık 60 bin metrekare alana sahip olan ve Millet Bahçesi projesinin yer aldığı alana, 20 bin kişi kapasiteli cami yapılmasının, hem ihtiyacı karşılayacağı, hem de İslam dininin manevi havasını kentte arttıracağı belirtiliyor.

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, cami projesi için çalışma başlattıklarını ve yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun da bu projeye destek verdiklerini ifade ederek, "Burada Millet Bahçesi projesi var. Biz, Millet Bahçesi projesine yakışır bir şekilde, Millet Bahçesi'nin yanında, ihtiyaç dahilinde Selatin Sultan Cami'nin Ordu'ya kazandırılması yönünde bir çalışmamız var. Proje kapsamında, aynı anda 7 bin kişinin kapalı alanda namaz kılabileceği, toplamda 20 bin kişi kapasiteli cami ve külliye çalışmamız var" dedi.

"Burada şuan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yer tahsis etme konusunda çalışmalarımız var" diyen Yüce, "Bu alanda bize yaklaşık 12 bin dönüm gibi bir alan tahsis edilirse, şehir cami ve külliyesi projesini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Amaç, Ordu'nun ihtiyacı olan bir projeyi hayata geçirmek, merkezimizde bulunan bu alan Ordu ilini de temsil eden bir alan. Süleyman Felek Caddesi'nde iki adet tarihi camimiz var ancak artık yetersiz kalabiliyor. Sadece ihtiyaç olarak görmemek lazım, Ordu'da, İslam'ı temsil eden büyük bir cami ve külliyenin kazandırılması gerektiğini, bu manevi havanın ilimizde yaşanması gerekti konusunda düşüncülerimiz var. Bu konuyu gerekli olan büyüklerimiz ile paylaştık, kendileri de Allah razı olsun olumlu yanıtlar verdiler. Biz bunun yer tahsisinin biran önce yapılmasını ve projenin biran önce başlamasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı