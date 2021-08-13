Ordu'daki Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
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Ordu'daki Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Haberler | Güncel

Ordu'daki Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuvvetli yağış sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ordu'daki Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuvvetli yağış sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İlçede, gün içinde aralıklarla devam eden ancak akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak, şehir merkezinde sele dönüştü. Çok sayıda iş yerinin su baskını nedeniyle hasar gördüğü ilçede, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise su seviyesi bir metreye ulaştı. Bir süre ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Polis, itfaiye ve Fatsa Belediyesi ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında çalışmalarını ve kontrollerini sürdürürken, polis ekipleri Elekçi Irmağı yakınlarında görev alarak, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tedbir aldı, bu noktalardan da kontrollü geçiş başlattı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da şehrin çeşitli noktalarında incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. Çalışmaları kontrol ederek gerekli talimatları da bulunan Başkan Kibar, çok sayıda ekibin çeşitli noktalarda çalıştığını ve muhtemel bir afete karşı teyakkuzda olduğunu söyledi.

Ordu'daki Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
Ordu'daki Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
Ordu'daki Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
Ordu'daki Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay

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