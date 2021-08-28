Ordu'daki aile katliamında yeni detay! Olay esnasında 4 yaşındaki kardeş de evdeymiş

Ordu'da 14 yaşındaki F.Y. isimli çocuğun ailesini katlettiği olayda yeni detaylar gelmeye başladı. F.Y'nin anne, anneanne ve ağabeyini öldürdüğü ve babasını ağır yaraladığı olayda 4 yaşındaki küçük kardeşinde evde olduğu ortaya çıktı. Silah seslerinden korkan çocuğun evden kaçtığı öğrenildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu ailesini katletti. Polis olan babasının silahını alan çocuk ailesine kurşun yağdırdı; anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı. Babanın tedavisi Fatsa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

4 YAŞINDAKİ KARDEŞTE EVDEYMİŞ

Kahreden olaydan yeni detaylar gelmeye de başladı. 14 yaşındaki çocuğun ailesine ateş açtığı sırada, 4 yaşındaki küçük kardeşinin de evde olduğu öğrenildi. Ağabeyinin silahı ateşlemesiyle korkan küçük çocuk, evden kaçarak uzaklaştı. Çocuğun şu an akrabalarının yanında olduğu belirtildi.