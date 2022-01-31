Ordu'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Ordu'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

AA, Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu şahin tedavi altına alındı.

ÇATALPINAR, ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye, ilçede kar üzerinde yaralı şahin görev vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kanadından yaralandığı tespit edilen şahini teslim aldı.

Jandarma ekipleri, yaralı hayvanı tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Çatalpınar, Jandarma, Ordu, kar, Güncel, Haber

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