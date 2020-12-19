Ordu'da yaban domuzunun saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
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Ordu'da yaban domuzunun saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

19.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:04
Ordu'da yaban domuzunun saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşlıca Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çalışan Türkan Gülmez (60), yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Gülmez, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, domuzun çevredekiler tarafından silahla vurulduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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