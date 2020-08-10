Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda Ordu'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını ve kendini benzin dökerek yaktı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti, yakan şahsın ise durumu ağır.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Soner Durgun (22), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma sonrasında birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş'ı (31) benzin dökerek yaktı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

AĞAÇ KESME MOTORUNUN BENZİNİ İLE YAKTI

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, birlikte yaşadığı arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem arkadaşını hem de kendisini yaktığını beyan etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesine sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun'un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Mahallerinde yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten mahalle muhtarı Osman Nuri İnal, "Beklemediğimiz bir durumdu. 1 yıldır beraber yaşıyorlarmış, aralarında çıkan tartışma sonrası bu olay yaşanmış" diye konuştu

Konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA