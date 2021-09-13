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Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı istikametinden Ünye'ye doğru seyir halinde gitmekte olan Ahmet Ç. (53) idaresindeki 52 LA 968 plakalı kamyonete, Ünye Çevre Yolu'nda seyir halinde ilerleyen sürücüsü ve plakası belli olmayan araç Çaybaşı Kavşağı'ndan kontrolsüz çıkış yaparak çarptı. İddiaya göre, kazaya karışan ve sürücüsü belli olmayan araç olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonette yaralanan sürücü ve eşi Nigar Ç. (50), olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

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