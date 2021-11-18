Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı - Haberler
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Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

AA / Sefa Eyi - Haberler | Güncel
Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı.

Bolaman-1 köprüsü üzerinde, Davit Lomidze'nin kullandığı BS 078 S plakalı tır, İhsan Kahraman yönetimindeki 55 GL 487 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fadime Kahraman yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

AA / Sefa Eyi - Son Dakika Haberleri

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