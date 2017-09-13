Ordu'da Tarihi Eserler Işıklandırılıyor

Ordu'da tarihi ve mimari eserler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ışıklandırma çalışmaları sayesinde geceleri farklı bir güzelliğe bürünerek dikkatleri üzerine çekiyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını oluşturan tarihi ve mimari eserleri, gündüz olduğu kadar gece de ön plana çıkarabilmek amacıyla dış cephe ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Altınordu'daki Ulu Cami ve Mostar Köprüsü ile Perşembe'de bulunan Merkez Cami de yapılan son çalışmalarla birlikte geceleri farklı bir görünüme kavuştu. Işıklandırma için düşük enerjiyle çalışan tasarruflu aydınlatma sistemleri kullanılırken, yapıların tarihi ve mimari özelliklerine zarar vermeden gerçekleştirilen uygulama, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı.



Büyükşehir tarafından daha önce de Altınordu ilçesinde Yalı Cami ve OBBKT Binası, Fatsa'da Hacı Hulusi Camisi ve Gölbaşı Camisi ile Ünye ilçesinde Saray Camisi gibi birçok mekanda dış cephe ışıklandırması yapılmış ve bu çalışmalar halkın beğenisini kazanmıştı. - ORDU