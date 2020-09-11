Ordu'da sigara içme yasağı uygulanan caddelerde denetim
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Ordu'da sigara içme yasağı uygulanan caddelerde denetim

Ordu'da sigara içme yasağı uygulanan caddelerde denetimORDU'da yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından polis ve bekçiler denetimlere başladı.

11.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:20

Ordu'da sigara içme yasağı uygulanan caddelerde denetim

ORDU'da yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından polis ve bekçiler denetimlere başladı.

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Altınordu ilçe merkezinde kalabalık alanlar olan Süleyman Felek, Sırrı Paşa, İsmet Paşa Caddeleri ve sahil bandında koronavirüs salgınının önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Bunun üzerin polis ve bekçiler caddelerde denetimde bulunarak, vatandaşları uyarıyor. Yasaklara uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası uygulanarak, kanunun ilgili maddeleri gereğince de işlem yapılacağı belirtildi.

Yasak kararının uygulanmaya başladığı ilk günde ise vatandaşların caddelerde maskelerini düzgün taktığı ve yasak olan yerlerde sigara içmediği de gözlendi.

Yasağın olumlu olduğunu belirten Mustafa Kemal Poyraz, Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, 'Caddede yürürken maske kullanmaya maalesef yeterince özen gösterilmiyor, zaten bu kararda bu nedenle alınmış. Cezalar caydırıcı olabilir ama bu kurallara hepimiz pandemi boyunca uymalıyız, dikkatli olmalıyız' dedi.

Esnaflardan Osman Pak ise, uygulamanın güzel olduğunu, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ordu'da sigara içme yasağı uygulanan caddelerde denetim

Kaynak: DHA

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