Ordu'da Pandemi Kurulu ilk toplantısını yaptı Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yöntemlerini belirlemek üzere Pandemi Kurulu oluşturuldu.

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yöntemlerini belirlemek üzere Pandemi Kurulu oluşturuldu.

Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, U

uzman doktorlar, ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinden oluşan Pandemi Kurulu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Pandemi Kurulu Toplantısının açılışında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu tedbirler içerisinde yer alan Pandemi Kurulumuzu oluşturduk. Bugün de ilk toplantımızı yapıyoruz. Bu toplantımızda, koronavirüs salgınında ilimizdeki durumu, bu virüsle mücadele kapsamında alınan ulusal tedbirleri, bu tedbirlerin haricinde yerelde uygulamamız gereken ilave tedbirleri birlikte belirleyeceğiz. Ayrıca, izolasyon, tanı, tedavi süreçlerinde ihtiyaçlarımızı belirleyip, gerekli önlemleri şimdiden alacağız. Olası en kötü senaryoya göre gereken tüm tedbirleri ve önlemleri sizlerle istişare ederek, alacağız. Uzman kişiler olarak, sağlık teşkilatımızın görüş, öneri ve düşünceleri, bizler için çok kıymetli. Onların önerileri doğrultusunda bizler de üzerimize düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Bu musibeti, bu belayı dayanışma ve işbirliği içerisinde inşallah en kısa sürede def edeceğiz" dedi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Pandemi Kurulu üyelerine bilgi verildi.

Vali Seddar Yavuz, Pandemi Kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerilerini dinledi. İlgili kurum yöneticilerine talimat veren Vali Yavuz, yapılması gereken hizmet ve çalışmalara hızlıca başlamalarını istedi. - ORDU

Kaynak: İHA