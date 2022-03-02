Otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA, Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niksar Caddesi Sanayi Sitesi kavşağında, Kemal Diril yönetimindeki 55 SD 158 plakalı otomobil ile Akif Çöp'ün kullandığı 55 PR 951 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Çöp ile diğer araçtaki Azerbaycan uyruklu Gülnara Müslümova yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Otomobil, Ünye, Ordu, PR, Güncel, Haberler

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