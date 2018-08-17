Ordu'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ordu'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Murat Zabun yönetimindeki 16 JTG 02 plakalı otomobil, Gürgentepe-Çamaş yolu Işıktepe Mahallesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 55 GU 435 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Cemile, Sultan, Melike ve Cengiz Zabun'un yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemile Zabun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.