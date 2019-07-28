Ordu'da otomobil fındık bahçesine düştü: 8 yaralı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin fındık bahçesine düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Usta yönetimindeki 52 FT 597 plakalı otomobil Akgüney Mahallesi'nde fındık bahçesine düştü.

Kazada, sürücü Usta ile araçta bulunan Volkan, Hanife, Nevriye, Mustafa, Cafer, Tansu ve Evlin Usta yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA