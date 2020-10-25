Ordu'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

25.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:58
Ordu'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem Duyan yönetimindeki 52 ABJ 220 plakalı motosiklet, Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletin arka tekerinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma Duyan yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Duyan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Aleyna Tilki Serdar Ortaç Didem Soydan
Spor Babel Can Bartu Arda Turan Yücel İldiz İsmail Kartal
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 19:59:29. #1.14#
title