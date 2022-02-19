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Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA, Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nizamettin Mahallesi'nde H.E. idaresindeki geri geri giden 28 NG 052 plakalı minibüs, yolda yürüyen Haydar Yıldırım'a (57) çarptı.

Aracın altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Savcının incelemesinin ardından araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Bir gözünden görme engelli olduğu belirtilen Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Haydar Yıldırım, Altınordu, Minibüs, Ordu, Güncel, Haberler

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