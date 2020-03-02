Ordu'da İdlib şehitleri için yürüyüş
"Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü" Saygı duruşu Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in konuşması Ordu'nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi'nin destek verdiği, "Şehitlerimize...
"Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü"
Saygı duruşu
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in konuşması Ordu'nun Ünye ilçesinde Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi'nin destek verdiği, "Şehitlerimize saygı, kahraman ordumuza destek yürüyüşü"ne yaklaşık 5 bin Ünyeli katılarak destek verdi.
Kaynak: AA