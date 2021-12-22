Ordu'da hükümlüler için iş birliği protokolü - Haberler
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Ordu'da hükümlüler için iş birliği protokolü

Ordu'da hükümlüler için iş birliği protokolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, kamuya yararlı işte çalıştırmaya ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

ORDU (İHA) - Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, kamuya yararlı işte çalıştırmaya ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince mahkemelerce verilen ve gönüllü olmak koşuluyla ücretsiz olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası alan hükümlülerin, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde çalıştırılmasına ilişkin protokol imzalandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası alan hükümlüler, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda çalıştırılacaklar. - ORDU

Ordu'da hükümlüler için iş birliği protokolü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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