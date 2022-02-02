ORDU'DA HEYELANDA BOŞALTILAN EV SAYISI 14'E YÜKSELDİ, 36 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ÜNYE, ORDU (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde heyelan riskinin sürmesi üzerine boşaltılan ev sayısı 14'e yükseldi. Mahallede 36 kişi de tahliye edilerek güvenli yerlere yerleştirildi.

Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak yağış ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasarlar da oluşturdu. 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. İlk etapta riskli 2 ev boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Ancak teknik ekiplerin incelemelerinin ardından tespit edilen heyelan riski üzerine tahliye edilen evlerin sayısı 14'e yükseldi, bu evlerde kalan 36 kişi ise güvenli yerlere yerleştirildi. AFAD ekiplerinin alanda teknik incelemeleri sürüyor.

'36 KİŞİ GÜVENLİ YERE TAŞINDI'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, tehlike oluşturan 14 evde yaşayan 36 vatandaşın güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirterek, "Ünye ilçemiz İnkur Mahallemizde meydana gelen heyelandan 14 ev etkilendi. Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz" dedi.