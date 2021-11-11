Ordu'da hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor - Haberler
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Ordu'da hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Sağlık
Ordu'da hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, hasta ve yaşlılara üçüncü doz aşıları evlerinde yapılıyor.

ORDU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, hasta ve yaşlılara üçüncü doz aşıları evlerinde yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Binnur Ün Aksoy'un koordinasyonunda hasta ve yaşlılara yönelik aşılama faaliyetleri de sürdürülüyor.

Sağlık ekipleri tarafından telefon aracılığıyla bilgilendirilen vatandaşlara, evlerinde üçüncü doz aşıları yapılıyor.

Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki Osman ve 92 yaşındaki eşi Nedime Güler'e üçüncü doz aşıları yapıldı.

Çiftin oğlu Mehmet Güler, ilgilerinden dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etti.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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