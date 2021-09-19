Mazıdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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Mazıdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel
Mazıdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'n çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, kurumların temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Görmüş düzenlenen yemekte gaziler ve şehit aileleri bir araya geldi.

Görmüş, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.

Mazıdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Mazıdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Şeyhmus Adsız - Son Dakika Haberleri
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