Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2)
Haberler » Güncel » Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2) - Haber

Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2)

AĞAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ MEZARLAR HASAR GÖRDÜOrdu'da yaşamı olumsuz etkileyen ve bazı kamu binaları, evlerin çatılarının hasar gördüğü şiddetli fırtına nedeniyle Şahinciler Mahallesi'nde yer alan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından yıkılarak devrildi.

06.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:42
Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2)

AĞAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ MEZARLAR HASAR GÖRDÜ

'da yaşamı olumsuz etkileyen ve bazı kamu binaları, evlerin çatılarının hasar gördüğü şiddetli fırtına nedeniyle Şahinciler Mahallesi'nde yer alan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından yıkılarak devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu 30 mezarda hasar meydana gelirken, bazı mermer kaplı kabirleri de yerinden söktü.

Ahmet BAYRAK/ORDU,-


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler