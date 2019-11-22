Ordu'da ev kül oldu
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Ordu'da ev kül oldu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

22.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:55
Ordu'da ev kül oldu

'nun ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.


İlçenin Özlükent Mahallesi'nde 'e ait evde çıkan yangında can kaybının olmaması ise teselli sebebi oldu.


Çevredekilerin yangını vermesiyle itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi.


Evle beraber tüm eşyalarının da yandığını dile getiren Anne Ulviye Akdemir, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Koşulara gidiyorduk. Evden çıkan dumanları gördük. Evimiz bir anda alevin içinde kaldı. Yangından hiçbir şeyimizi kurtaramadık" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA
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