Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi - Haberler
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Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla denize serinlemeye giren üniversite öğrencisi, akıntıya kapılması sonucu boğularak can verdi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Ordu'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç, serinlemek için arkadaşlarıyla denize girdi. Ancak denizdeki akıntı Kılınç'ı sürükledi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç, arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan Kılınç, bir süre sonra gözden kayboldu.

EKİPLER DENİZDEN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Denizde arama çalışması yapan ekipler, genç üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsisi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi

Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
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