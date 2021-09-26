Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Ordu'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç, serinlemek için arkadaşlarıyla denize girdi. Ancak denizdeki akıntı Kılınç'ı sürükledi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Niyazi Kılınç, arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan Kılınç, bir süre sonra gözden kayboldu.

EKİPLER DENİZDEN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Denizde arama çalışması yapan ekipler, genç üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsisi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.