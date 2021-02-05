Ordu'da çocuklar ücretsiz kayak eğitimi alacak
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Ordu'da çocuklar ücretsiz kayak eğitimi alacak

05.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18
Ordu'da çocuklar ücretsiz kayak eğitimi alacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz verilecek eğitimle çocuklar kayak sporuyla tanışacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz verilecek eğitimle çocuklar kayak sporuyla tanışacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde olan Kababüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Doğa Tesislerinde çocuklar kayak sporuyla buluşturulacak.

Belediyenin iştiraklerinden ORBEL AŞ ve Ordu Kayak Kulübü iş birliğinde kentteki 8-10 yaş arası çocuklara temel kayak eğitimi verilecek.

8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimde, kıyafet ve kayak takımı ücretsiz çocukların hizmetine sunulacak.

Alanında uzman antrenörler tarafından verilecek eğitimde, çocuklar hem kayak yapmayı öğrenecek hem de karda doyumsuz vakit geçirme fırsatı bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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