Ordu'da Cinayet

Ordu'nun Ünye ilçesinde biri kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında bariyerlerin yanında bir erkek cesedi ile biraz ötede terk edilmiş bir araç buldu.



Kimlik tespit çalışmalarında cesedin Mehmet Keskin'e (79) ait olduğu belirlendi. Ceset ve olay yerinde yapılan incelemede Keskin'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.



Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, cinayet zanlısı olarak N.Ö'yü (54) Fatsa'daki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan N.Ö. tutuklandı.



Fatsa'dan araçla Samsun'un Çarşamba ilçesine canlı tavuk almak için giden Keskin'in N.Ö'yü araca aldığı belirtildi.