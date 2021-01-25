Ordu'da çimento yüklü tanker refüje çarptı: 1 yaralı
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Ordu'da çimento yüklü tanker refüje çarptı: 1 yaralı

25.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:10
Ordu'da çimento yüklü tanker refüje çarptı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde refüje çarpan çimento yüklü tankerin şoförü yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde refüje çarpan çimento yüklü tankerin şoförü yaralandı.

Niyazi Kahveci'nin kullandığı 60 HN 362 plakalı çimento yüklü tanker, Devlet sahil yolu Yücel Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahveci'nin tankerin önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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