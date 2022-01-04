Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu içesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden apartmanın girişindeki restoranın çalışanları, çatıya çıkarak yangına müdahale etmek istedi.

Bu sırada dumandan etkilenen 2 restoran çalışanı, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine de olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.