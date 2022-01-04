Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu içesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu içesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden apartmanın girişindeki restoranın çalışanları, çatıya çıkarak yangına müdahale etmek istedi.

Bu sırada dumandan etkilenen 2 restoran çalışanı, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine de olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'da çatı yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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