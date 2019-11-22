Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu
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Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu

Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül olduORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

22.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:38
Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu

'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu

ORDU - Ordu'nun ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

İlçenin Özlükent Mahallesi'nde 'e ait evde çıkan yangında can kaybının olmaması ise teselli sebebi oldu.

Çevredekilerin yangını vermesiyle itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Evle beraber tüm eşyalarının da yandığını dile getiren Anne Ulviye Akdemir, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Koşulara gidiyorduk. Evden çıkan dumanları gördük. Evimiz bir anda alevin içinde kaldı. Yangından hiçbir şeyimizi kurtaramadık" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ordu'da can kaybının olmadığı yangında ev kül oldu
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