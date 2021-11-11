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Ordu'da boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın öldü

AA / Sefa Eyi - Haberler | Güncel
Ordu'da boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde, boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın hayatını kaybetti.

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde, boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Korgan ilçesinde yaşayan İ.P, kendisinden boşanmak isteyen eşi S.P'ye, Merkez Caddesi üzerinde çocuklarıyla birlikte yürürken kendisine ait ticari taksiyle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından İ.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Sefa Eyi - Son Dakika Haberleri
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