Son dakika haberi... Ordu'da baca yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

ORDU (İHA) - - Ordu'da baca yangınında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

ORDU - Ordu'da bir restoranın çatı katında baca kısmında çıkan yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Olay, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir işyerinin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katında restoran bulunan binanın çatı kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, bu sırada da restoran çalışanı iki kişi yangına müdahale etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ve sağlık ekipleri de intikal etti. Yangına müdahale etmek isterken dumanlardan etkilenen iki kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangında soğutma çalışmalarını tamamlarken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.