Ordu'da araçlar buz tutan yolda kaldı, gölet dondu
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Ordu'da araçlar buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'ndaki gölet dundu.

14.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:07
Ordu'da araçlar buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

'nun ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 'ndaki gölet dundu. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda bazı araçlar, buz tutan yolda kaldı. Yolda kalan TIR, başka bir TIR tarafından yol kenarına çekildi. Turnalık mevkiinde ise Çambaşı gölü döndü. Vatandaşlar donan gölü seyrederek, fotoğraf çekti.


Kaynak: DHA
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