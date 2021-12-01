Ordu'da ahır yandı - Haberler
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Ordu'da ahır yandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da ahır yandı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

GÜRGENTEPE, ORDU (AA) - Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde Adem Soylu'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ordu'da ahır yandı

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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