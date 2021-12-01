Ordu'da ahır yandı

GÜRGENTEPE, ORDU (AA) - Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde Adem Soylu'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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