Ordu'da "afet bölgesi" ilan edilen alanda heyelanları önlemek için yeni çalışma başlatıldı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde 2012'de yaşanan heyelan sonrası "afet bölgesi" ilan edilen alanda yeni çalışma başlatıldı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde 2012'de yaşanan heyelan sonrası "afet bölgesi" ilan edilen alanda yeni çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Coşkun Alp, Şifasuyu Mahallesi Gülbahçe Kümeevleri mevkisindeki heyelan bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Alp, bölgede 2012'de yaşanan heyelan sonrasında alınan tedbirlere ek olarak yeni bir çalışma için kolları sıvadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda yapılan tetkikler sonucunda bu alanda bir yer altı suyu hareketliliğinin olduğu ortaya çıkmış ve bunun üzerine çalışmalar yapılmış. Ancak yüzeysel su hareketliliği konusunda yeterli çalışma yapılmadığı için aynı bölgede zamanla yeniden hareketlenmeler meydana geldi. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için hem yüzey sularını hem de yer altı sularını bir araya alarak yapacağımız hat üzerinden dere yataklarına bağlayacağız. Yapacağımız bu çalışmayla bölgede oluşan heyelanın önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Vatandaşların sorununu kısa sürede çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Alp, vatandaşlardan konutlarını heyelan bölgeleri dışında yapmalarını istediklerini de kaydetti.

Alp'e, incelemeleri sırasında Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Murat Us, bazı daire başkanları ve teknik ekip eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli