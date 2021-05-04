Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi

Fatsa ilçesinde bir öğretmen tarafından taş içerisinde ve kayalıklarda bulunan fosillerin, 65 ile 200 milyon yıl önce yaşayan canlılara ait olduğu düşünülüyor. Dinazorlar çağına ait olduğu öne sürülen kaya parçalarını bulan öğretmen Asım Ekiz, fosillerin kent müzesine kaldırılmasını istiyor.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Asım Ekiz, bölgeyi gözlemlediği esnada deniz kenarındaki bir kayaya denk geldi. Dikkatini çeken, diğerlerine göre farklı olan kaya parçasını inceleyen Ekiz, Türkiye'nin farklı illerinde gördüğü jeolojik değerlerin benzeri olduğunu fark etti.

FOSİLLERİN MÜZEYE KALDIRILMASINI İSTİYOR

Bu olayı gündeme taşımak adına sosyal medyada paylaşan Ekiz, olumlu sonuçlar aldı. Ekiz, balık çeşitleri ve diğer canlıların fosilleriyle, 65 ile 200 milyon yıl önce yaşayan yumuşakça canlılarının fosillerinin olduğunu düşündüğü kayanın, müzeye kazandırılmasını istiyor.

"EN AZ 15 TÜR VAR"

Kendisinde, bir arkadaşının hediyesi olan ve içerisinde fosil bulunan kaya parçasıyla birlikte, üzerinde fosiller olduğu düşünülen kayanın Fatsa ilçesinde kurulacak olan kent müzesinde sergilenmesi gerektiğini ifade eden Ekiz, "Ben bu konuda bir uzman değilim ama kişisel ve coğrafya bilgilerime dayanarak bu kayacın üzerinde kurumuş deniz kestaneleri, birçok balık çeşidi, istiridyeler ve bilgimin açıklamaya yetmediği daha birçok türün fosili var. Tahmini bir şey söylemek gerekirse en az 15 tür var diyebiliriz" dedi.

"65 İLE 200 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ CANLILARIN AMMONİT FOSİLLERİ VAR"

Fosillerin dinazorlar çağından kalma olduğunu öne süren Ekiz, "Bu kayacın üzerinde yaklaşık 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl önce yaşamış yumuşakçalar sınıfından ahtapot benzeri bir hayvan olan ammonit fosilleri var. Bu bahsettiğimiz dönem dinozorlar çağıdır. Ammonit de dinozorlarla birlikte nesli tükenmiş bir canlıdır bu fosili ise eşsiz bir örnektir. Bu kolay bulunan bir örnek değil. Bu basit bir kayaç gibi görünebilir ama aslında bu müthiş bir tabiat varlığı" şeklinde konuştu.

"KORUNMASI İÇİN YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Öte yandan söz konusu bulguların koruma altına alınması gerektiğini belirten Asım Ekiz, "Hemen koruma altına alınıp sahip çıkılması gereken bir hazinedir bunlar. Biz de yok olmasına, zarar görmesine izin vermeden kurulacak olan müzede sergilenmesini istiyoruz ve bu konuda da yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY