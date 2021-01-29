Ordu'da 2 katlı evde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ordu'da 2 katlı evde yangın

29.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:55
Ordu'da 2 katlı evde yangın

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Hacılar Mahallesi Güney Sokak'ta, Mehmet Özkan'a (88) ait 2 katlı evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının olduğu saatlerde ise evde kimsenin olmadığı öğrenildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ordu'da 2 katlı evde yangın
Ordu'da 2 katlı evde yangın
Ordu'da 2 katlı evde yangın
Ordu'da 2 katlı evde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Ceyda Düvenci Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da 2 katlı evde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 22:55:28. #1.14#
title