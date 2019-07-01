Ordu'da "15. Vosvos Şenliği" başladı

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "15. Vosvos Şenliği" başladı.

Samsun ve Giresun başta olmak üzere farklı illerden araçlarıyla gelen 200'e yakın "vosvos" tutkunu şenliğin ilk gününde Ünye Çınarsuyu Kamp Alanı'nda buluştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'a kadar sürecek şenliğin kentin tanıtımına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Güler, Ordu'da yürütülen turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını temenni ederek, şenliğe katılan herkese teşekkür etti.

Şenliği organize eden Şükrü Odabaşı ise, "Uzun süredir bu şenliği başarıyla yapıyoruz. Bugün Ünye'deki etkinliğimize İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, Tokat ve birçok şehirlerimizden arkadaşlarımız geldi." diye konuştu.

Öte yandan şenliğe katılan Dilanur Boztepe Ordu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ordu ve yaylalarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Öncelikle bizlere bu fırsatı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederiz. Türkiye'nin birçok ilinde kamp yapma şansı elde ettik ancak denizi, doğası ve turizm noktaları ile Ordu'nun kendine has güzellikleri var. Büyükşehir Belediyesi bizler için her imkanı seferber etmiş durumda. Geçmiş yıllara oranla bu sene yapacağımız festivalimizin daha güzel olacağını düşünüyoruz."

Şenlik kapsamında "vosvosseverler", Karadeniz Sahil Yolu'nda konvoy oluşturarak Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'na gidecek.

Daha sonra 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na çıkacak vosvos tutkunları Çelikkıran Obası'nda kamp kuracak.

Kaynak: AA