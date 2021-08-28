14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü, bir kişiyi de yaraladı
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14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü, bir kişiyi de yaraladı

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi'nin Eğlence mevkisinde F.Y, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Cemalettin, annesi Rahime ve ağabeyi Murat Y. ile anneannesi Cennet G'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne Rahime Y. ile anneanne Cennet G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat Y. ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

Baba Cemalettin Y, Ordu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.Y. ise Korgan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Tokat'ta polis memuru olarak görev yapan Cemalettin Y'nin ailesi ile fındık toplamak için memleketine izne geldiği öğrenildi.

Öte yandan, olay sırasında F.Y'nin 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y'nin evden kaçtığı, akrabalarının yanında bulunduğu belirtildi.

14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü, bir kişiyi de yaraladı
14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü, bir kişiyi de yaraladı
14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü, bir kişiyi de yaraladı
14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü, bir kişiyi de yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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