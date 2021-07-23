Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile görüşen Güler, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlçe merkezini de gezen Güler, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Çaybaşı ilçesinin ardından Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'yi ziyaret eden Güler, enerji santrallerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Güler, kendi kendine yeten bir şehir için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjiden yararlanmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız çalışmalarımızla kendi elektriğimizi üretiyoruz. Bu kapsamda Akkuş Belediyemiz tarafından kurulan Güneş Enerji Santralinde ve yine ilçemize inşa edilen Rüzgar Enerji Santralinde incelemelerde bulunduk."

Güler, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva'yı da ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor
Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Aytaç Kara Rıza Çalımbay Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:31:57. #1.16#

title