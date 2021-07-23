Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile görüşen Güler, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlçe merkezini de gezen Güler, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Çaybaşı ilçesinin ardından Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'yi ziyaret eden Güler, enerji santrallerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Güler, kendi kendine yeten bir şehir için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjiden yararlanmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız çalışmalarımızla kendi elektriğimizi üretiyoruz. Bu kapsamda Akkuş Belediyemiz tarafından kurulan Güneş Enerji Santralinde ve yine ilçemize inşa edilen Rüzgar Enerji Santralinde incelemelerde bulunduk."

Güler, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva'yı da ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli