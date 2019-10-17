17.10.2019 18:12

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler 'Ordu Tanıtım Günleri'ne katıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:

"İlçelerimizi, kültürümüzü, sanatımızı İstanbul'daki diğer vatandaşlarımıza tanıtacağız"

İSTANBUL - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Tanıtım Günleri'ne katılarak, "İlçelerimizi, kültürümüzü, sanatımızı İstanbul'daki diğer vatandaşlarımıza tanıtacağız" dedi.

İstanbul Yenikapı'da organize edilen Ordu Tanıtım Günleri başladı. Açılışa katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler stantları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların Ordu Büyükşehir Belediyesinin tanıtım standına ilgisi yoğun oldu. Stantta Ordu'nun yöresel tatlarından olan fındık, tereyağı, mısır ekmeği, bal gibi pek çok ürün ziyaretçilere tanıtıldı. Ordulu olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de standı ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tablo hediye etti.

"Ordu günlerinde hasret gidereceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'yu İstanbul'a getirdik. Çünkü İstanbul'da da Ordu'da olduğu kadar hemşerimiz var. Ordu günlerinde hasret gidereceğiz. İstanbul'daki Ordu'lu hemşeri nüfusumuz bazen 2'nci bazen 3'üncü sırada oluyor. Büyük bir Ordulu kitlesi var. Onlar yazın fındık için Ordu'dalardı. Şimdi de biz İstanbul'a geldik. Burada ilçelerimizi, kültürümüzü, sanatımızı İstanbul'daki diğer vatandaşlarımıza tanıtacağız. Dolayısıyla bizim için son derece mutluluk verici bir olay burada büyük bir kültür birikimi var. Bölgesel zenginliklerimizi Ordu'nun zenginliğini yiyeceklerini aynı zaman da sanat değerleri göstereceğiz. Ordu Belediyesi'nin 1930'dan beri devam eden bir yapısı var. Ordu'da sanata büyük önem veriliyor. Şiir, müzik aynı zamanda tarihi eserler açısından büyük bir zenginliğimiz var. Bu birlikteliği İstanbullumuza sunmak istedik. Bizim için mutlu bir gün" diye konuştu.

"Ordu'ya gidip geldikten sonra burayı bir daha gezmek istiyorum"

Edirneli Remziye Karaağaç, "Harika bir ortam harika bir güzellik Ordu'ya hiç gitmedim ama burayı gördükten sonra Ordu'ya gitmek istiyorum. Ordulu değilim şahsen Edirneliyim ama burayı gördükten sonra Ordu'ya aşık oldum. Önümüzdeki yaz Ordu'ya gidip geldikten sonra burayı bir daha gezmek istiyorum. Çünkü doğasını güzelliklerini kişilerini İstanbul'da yaşayan Ordulu ailelerden biliyorum. Ordu'ya birebir gidip her şeyi ile yaşamak istiyorum" dedi.

"Değişik tatlar tatmak için Ordu'ya gidemiyorsunuz ama Ordu ayağınıza geldi"

Siirtli Murat Levit ise, "İstanbul'da böyle şeyler olması çok güzel. Orduluların buraya gelip kendi yöresel ürünlerini getirmesi çok güzel çünkü insanlar devamlı Ordu'ya gidemiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Açılıştan sonra Ordu'nun yöresel ürünlerinden alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA