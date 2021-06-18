Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, oda başkanları ile bir araya geldi
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, oda başkanları ile bir araya geldi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, oda başkanları ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, oda başkanları ile görüştü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, oda başkanları ile görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Boztepe'de gerçekleştirilen toplantıya Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Esnaf Sanatkarlar Odaları Başkanı Erdoğan Akyürek, esnaf odası başkan ve yöneticileri katıldı.

Güler, oda başkanlarının talepleri ve sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda yaptığı konuşmada, hangi siyasi partiye veya görüşe sahip olunursa olunsun burada Ordulu üst kimliği ile bir araya geldiklerini belirtti.

Ordu'da klasik bir belediyecilik uygulaması yapmadığına dikkati çeken Güler, "Kendim de klasik bir belediye başkanı değilim. Buraya 50 yıllık bir çalışma ile geldim. Benim çalışma yılım 50, yaşım daha fazla. Bu zamana kadar 2-3 işi birden yaptım. Beni ister danışmanınız, ister yardımcınız olarak ya da nasıl kabul ederseniz öyle görün." ifadesini kullandı.

Güler, Ordu'yu üretimin de merkezi haline getirmek istediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada tecrübelerimizi paylaşalım. Benim yapmak istediğim Ordu'yu üretim üssü yapmak. Her oda hangi konuda olursa olsun, mesela ayakkabıcılıkta en iyi ayakkabıları biz yapalım. Lokantacılıkta en iyi yemekleri biz yapalım. Bizim dönemimizi bir fırsat olarak düşünün. Arkadaşlarımız sizlerin emrinde, ben de dahil. Bir günde Ankara'da 6 bakanlığı gezdim. Bu bir anlam taşır. Gelin hep birlikte olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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