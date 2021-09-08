Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler kentte yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, klasik belediyecilik çalışmalarının ötesinde nitelikli tarıma da ağırlık verdiklerini, hayvancılık alanında da önemli yatırımların kente kazandırıldığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, klasik belediyecilik çalışmalarının ötesinde nitelikli tarıma da ağırlık verdiklerini, hayvancılık alanında da önemli yatırımların kente kazandırıldığını söyledi.

Güler, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Ordu'yu bir bütün olarak ele aldıklarını, bir cazibe merkezi yapmak istediklerini söyledi.

1 yıllık bütçe ile 2 yıllık iş yaptıklarını ifade eden Güler, "Tüm Ordu ilinde bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla Ordu'nun katma değerini artırıyoruz. Tüm bunları yaparken Ünye'siyle, Fatsa'sıyla, Akkuş'uyla, Gölköy'üyle birlikte yapıyoruz. Bizim buradaki temel amacımız sadece Ordu değil, komşu illerin de bize akışını sağlamak." dedi.

Yerel yönetimlerdeki alışılmış düzenin dışına çıktıklarını ve vites yükselttiklerini anlatan Güler, su sorunlarına neşter vurduklarını, 2.5 yıllık sürede önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Güler, klasik belediyecilik çalışmalarının ötesinde nitelikli tarıma da ağırlık verdiklerini, hayvancılık alanında da önemli yatırımların kente kazandırıldığının altını çizdi.

Mesudiye ilçesinde kurulan Hayvan Bakım Oteli ve Kiralama Merkezi'nin üreticilere kolaylık sağladığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Kış aylarında hayvan bakımının zor olması dolayısıyla üreticiler hayvanlarını satmak zorunda kalıyordu. Elden çıkarmak zorunda oldukları için bu hayvanlar ucuz satılıyordu. Baharda tekrar hayvancılık yapacak olan üretici ucuza sattığı hayvanı daha pahalı bir fiyata geri alacak ve iki defa para kaybedecek. Biz de dedik ki üreticimiz iki defa para kaybetmesin biz o hayvanlara kışın bakalım yazın geri verilim. Böyle bir model geliştirdik. Bu çalışmamız çok ilgi gördü."

Şehirde üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerle fındığa alternatif gelir elde etmek için çalışma yaptıklarını kaydeden Güler, Ulubey ilçesinde kurdukları biyoinavasyon merkeziyle de bu ürünleri işlemeyi amaçladıklarını aktardı.

Güler, fındığın dönümünde 2-3 bin lira kazandırdığına değinerek, "Tıbbi aromatik bitkilerle bir dönümde 25-30 bin lira arası para kazanılıyor. Bu sebeple bu çalışmalara ağırlık verdik. Fındığa ilaveten fındık altı yapılabilecek bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu ürünleri kurduğumuz biyoinavasyon merkezinde işleyerek farklı alanlarda da kullanılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'ndaki çalışmaların azaldığını aktaran Güler, yolun tamamlanmasıyla çok daha rahat bir ulaşım sağlanacağına işaret etti.

Belediyenin iştirak şirketi ORBEL AŞ olarak maden yatağı satın aldıklarını ve orada üretim yapmaya başlayacaklarını anlatan Güler, "Otoparkla uğraşan bir şirketi biz dev bir şirket yaptık. Şu anda asfaltını yapıyor, maden işletecek. 15 milyon liralık bir şirket, şu anda aktif değerini 10'a katladı. Asfalt, kaldırım, yol, çöp bunlar zaten yapılıyor. 19 ilçemiz ile çok iyi anlaşıyoruz. Hepsi birbiri ile güzel anlaşan bir ekibiz biz." ifadelerini kullandı.

Başkan Güler, bütün ihalelerin canlı olarak yayınlandığını, herkesin istediği zaman takip edebileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli