Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin haberlerin duyurulması amacıyla 6 Nisan 1920'de yayın hayatına başlayan ve dünyanın dört bir yanında büyük emeklerle çalışmalar sürdüren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Başkan Güler, AA'nın tüm çalışanlarına da başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli